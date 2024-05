Jujutsu Kaisen - la recensione della prima stagione arrivata su Netflix

jujutsu kaisen Revisits Season Two With New Hidden Inventory Promo - jujutsu kaisen has earned its rank as one of the top anime series on the air. With Studio MAPPA at its back, the company's top-tier animators have turned the story into something special. Last year, ...

Continua a leggere>>

Quel cliffhanger di jujutsu kaisen ha svelato un potere tremendo di Sukuna - La lunga attesa per il confronto decisivo dell’arco narrativo ambientato nel quartiere di Shinjuku è finita, e negli ultimi capitoli di jujutsu kaisen Gege Akutami ha accelerato il ritmo inserendo ...

Continua a leggere>>

Boruto Season 2: Exploring Upcoming Timeskip And Future Plot For The Sequel - The first part of the Boruto anime has concluded, but the second part will not immediately start with the time skip depicted in the manga. Here's everything we know.

Continua a leggere>>