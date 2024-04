Jujutsu Kaisen | un personaggio del manga è apparso in un fumetto DC comics

(Di mercoledì 17 aprile 2024) È quasi impossibile ignorare la popolarità di. Dalall’anime, la serie è un grande successo tra i fan di tutto il mondo. Non è passato molto tempo dal momento che l’anime è stato proclamato dal Guinness World Record come la serie animata più popolare nel glono. E ora, DCrende omaggio acon un cameo a sorpresa in Nightwing. Tutto è stato rivelato con l’anteprima di Nightwing #113. È lì che la serie attuale di Nightwing ha sorpreso i lettori quando hanno notato un volto familiare in una scena con una folla di personaggi. Si scopre che Yuji Itadori è arrivato a Gotham, e i suoi capelli rosa sono impossibili da non notare.IS CANON IN DCU!! Yuji makes an appearance in the latest issue (#113) of ...

