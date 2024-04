Jazz | un cane antidroga alla Zampalonga del ' Lions Day'

(Di martedì 16 aprile 2024) La Spezia, 16 aprile 2024 - La polizia locale spezzina ha partecipato alDay, tenuto nella giornata di ieri, 15 aprile, in piazza Europa, prendendo parte con il', una delle iniziative legate all'evento. “Da circa due anni – sottolinea l'assessoresicurezza epolizia locale Giulio Guerri –è il nostro 'agente in più', che rappresenta il valore aggiunto della polizia locale spezzina nello svolgimento di una delle attività a cui la nostra amministrazione assegna un'importanza prioritaria, vale a dire il contrasto e la prevenzione dello spaccio e del consumo di droga. L'unità cinofila è una delle dotazioni attraverso le quali abbiamo arricchito e rafforzato la capacità di azione ...

