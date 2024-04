(Di martedì 30 aprile 2024) Macerata, 30 aprile 2024 – Una dose di hashish, due bilancini, uno strumento in acciaio per dividere la droga in dosi ein contanti. E’ quanto hanno sequestrato i finanzieri del Gruppo di Macerata nel corso di un’operazione svolta in città. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli connessi all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Gruppo di Macerata, in collaborazione con l’unità cinofiladella Compagnia di Civitanova, hanno dato esecuzione ad un’operazione avviata nei pressi del centro storico della città di Macerata. I finanzieri hanno attenzionato in corso Cairoli diversi ragazzi, tra i quali uno è stato insistentemente segnalato dalHanima e, al successivo controllo dei ...

Sparisce oltre tremila euro di materiale elettrico dal Brico Center di Cornegliano Laudense, denunciate tre persone per il reato di furto aggravato in concorso. Dopo un’accurata indagine della squadra mobile, la Polizia di Stato ha denunciato tre uomini di origine campana. Sono persone di età ... Continua a leggere>>

La moda continua a stupirci: Balenciaga con il suo bracciale scotch ci regala un ulteriore trend. costa tremila euro ed è già un must have tra le celebrities. Ancora non è disponibile sul mercato, ma potrebbe essere già sold out. bracciale scotch di Balenciaga : come nasce Arriva ... Continua a leggere>>

Irpef e Ires, in arrivo novità. Il governo si appresta a varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel Consiglio dei ministri atteso per domani pomeriggio:... Continua a leggere>>

Il cane antidroga fiuta l’hashish: ragazzo denunciato. Sequestrati tremila euro - Macerata, 30 aprile 2024 – Una dose di hashish, due bilancini, uno strumento in acciaio per dividere la droga in dosi e tremila euro in contanti. E’ quanto hanno sequestrato i finanzieri del Gruppo di ...

Continua a leggere>>

Morgan assente al processo per diffamazione, il giudice: «Il concertone del Primo Maggio non costituisce legittimo impedimento» - Imperia – Dover partecipare al concertone del Primo Maggio non è un “legittimo impedimento” per l’assenza in aula. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Imperia Marta Maria Bossi all ...

Continua a leggere>>

Stadio Ferraris a Genova, il restauro fa gola agli edili. “Stipendi per 24 milioni di euro” - Lo studio del sindacato: la ristrutturazione garantirà 650 mila ore di lavoro per quattro anni di fila. Tafaria (Filca-Cisl): “Opera fondamentale dopo lo stop ...

Continua a leggere>>