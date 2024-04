Gianfranco Fini - attesa per la sentenza del processo per la casa di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 aprile 2024) Èper oggi ladelper ladiin cui sono imputati l'ex presidente della Camerae la compagna Elisabetta Tulliani. Il procedimento è legato all'indagine sull’operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. Pesanti le richieste di condanna avanzate dalla Procura di Roma: 8 anni di reclusione per, 9 anni Elisabetta Tulliani, 10 anni per il fratello di quest'ultima, Giancarlo Tulliani, e 5 anni per il padre Sergio. Nelè contestato anche il reato di riciclaggio.