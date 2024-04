Processo casa di Montecarlo - Gianfranco Fini condannato a 2 anni e 8 mesi per riciclaggio

È attesa per oggi la sentenza del processo per la casa di Montecarlo in cui sono imputati l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini e la compagna Elisabetta Tulliani. Il procedimento è legato all'indagine sull’operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento lasciato in ...

scambia il padrone di casa per un ladro e gli spara. Ora il poliziotto rischia di finire a processo per eccesso colposo dell’uso legittimo di armi. Una vicenda che risale al 9 agosto del 2023 quando il 33enne proprietario dell’appartamento, come riporta il Corriere, alza la voce, forse – pensano ...

