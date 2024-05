Gasperini - De Laurentiis lo apprezza perché unisce bel gioco e valorizzazione dei giovani Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024)non è insensibile alla corte del Napoli, è lui il favorito con Conte. Lo scrive il Corriere dello Sport. Per ripartire, Deripensa a Gian Piero, l’allenatore che si è accomodato virtualmente sulla panchina del Napoli per qualche ora nel 2011 prima del colpo di scena con il rinnovo di Mazzarri. Tredici anni dopo Gasp è ancora Gasp, anzi più di prima,gli anni di Bergamo hanno certificato le sue qualità, le stesse che lo conducono in cima alle preferenze del presidente del Napoli per la scelta del nuovo allenatore. Manon è l’unico, non è il solo. Accanto a lui, in questa volata presto decisiva, c’è Antonio Conte, l’amico di De, sondato nei mesi turbolenti di Garcia., nonostante il legame con la ...