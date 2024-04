Corriere dello Sport – Napoli - da Gasperini a Pioli | De Laurentiis sceglie l’allenatore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 aprile 2024) 2024-04-17 09:53:34 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Il cerchio si stringe, si assottiglia, diventa un capitolo (fondamentale) gradualmente più leggibile all’interno di una storia piena di pagine da scrivere fino all’estate. Detra due filosofie Il titolo è l’unica certezza: la rifondazione. La rifondazione del, uomini e idee di calcio. E dunque: dare per il lato umano e quello professionale; per la capacità di rilanciare e valorizzare chi resterà, creando nuovi stimoli e riempiendo l’anima svuotata di una squadra vincente, e poi di lanciare i giovani; magari con il plus dell’attitudine alla vittoria. Gian Pieroha scalato velocemente le gerarchie prendendo la rincorsa dal passato, undici anni di ...