Gasperini - L'ex vice: "In passato fu vicino al Napoli, poi gli azzurri scelsero Mazzarri" - Bruno Caneo, ex allenatore della Turris ed ex vice di Gian Piero Gasperini al Genoa, è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV: "Mi è dispiaciuto vedere un Napoli in difficoltà in q ...napolimagazine

L'ex-vice di Gasperini: 'Incontrò De Laurentiis. All'Inter non sfruttammo l'occasione. Non lascerà l'Atalanta' - Bruno Caneo, ex vice allonatore di Gian Piero Gasperini ai tempi del Genoa e Inter, ha parlato a CalcioNapoli24 svelando diversi retroscena sull`allenatore dell`Atalanta.calciomercato

Arti marziali: medagliere di lusso a Montecatini per la scuola viareggina dei maestri Gasperini. La Yoseikan è nel gotha del karate. Vinta la Coppa Italia per società - Montoschi campione italiano nella categoria più importante. Argenti per Alice Francesconi. e Gabriele Gambini. Più 3 bronzi.msn