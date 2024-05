Fritz-Cerundolo oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Taylorse la vedrà contro Francisconei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Entrambi sono in ottima fiducia dopo aver sbarrato la strada rispettivamente al polacco Hubert Hurkacz e al tedesco Alexander Zverev. Il californiano, inoltre, si è presentato alla Caja Mágica dopo aver conquistato la finale in quel di Monaco di Baviera. L’argentino padroneggia in maniera migliore la superficie ma, anche in base alla velocità del terreno di gioco, sarà proprio lo statunitense a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. I due si sono già scontrati lo scorso anno nel terzo turno del Roland Garros, conche fu costretto a capitolare in quattro ...