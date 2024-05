Casa di Montecarlo Fini condannato a due anni e otto mesi | Ignoravo l’acquirente

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una compravendita di immobili dietro cui si sarebbe nascosto, secondo i giudici di Roma, un’opaca attività di riciclaggio nei denaro. Sulla base di questa convinzione, e dopo settedalla richiesta di rinvio a giudizio, è arrivata la sentenza di primo grado per la vicenda legata all’acquisto di un appartamento a, al numero 14 di Boulevard Princesse Charlotte. I giudici della quarta sezione collegiale, dopo circa due ore di camera di consiglio, hannoa 2e 8di reclusione l’ex presidente della Camera, Gianfranco, a 5la sua compagna Elisabetta Tulliani, il padre Sergio Tulliani a 5e il fratello di Elisabetta, Giancarlo, a 6. All’udienza del 18 marzo scorso i pm avevano chiesto ...

La piccola era stata portata in ospedale a Lodi dai genitori: si erano accorti che aveva appena bevuto della candeggina nella cucina di casa . Ora si trova ricoverata al Policlinico di Pavia.

Casalpusterlengo (Lodi) – Proprio alla vigilia della festa dei lavoratori è morto da solo nell'abitacolo del suo camion che doveva caricare all'interno di un logistica: questa sera, attorno alle 20.30, all'esterno del magazzino Number One che si affaccia sulla zona della provinciale 234 in ...

"Una sentenza paradossale", dice così Gianfranco Fini pochi minuti dopo la condanna a 2 anni ed otto mesi di reclusione per la vicenda della Casa di Montecarlo . L'ex presidente della Camera parla a cronisti e telecamere con un filo di voce, in piedi tra i suoi difensori, nell'aula della IV sezione ...

Sofia Medellin, la 20enne che spaccia (anche) ai minorenni. Con i soldi della droga comprata una casa - Lei, una ragazza di 20 anni, con la droga ci sapeva fare ... Un giro d'affari così florido che i due erano riusciti a comprare anche una casa grazie ai soldi dello spaccio. È quanto hanno ricostruito ...

Continua a leggere>>

VIDEO / "K11 torna a casa", sirene spiegate per la pensione di Vittorio Gabriele - Ultimo turno in caserma per il capo reparto teramano dopo 34 anni di servizio nei vigili del fuoco: il saluto dei colleghi con i mezzi schierati ...

Continua a leggere>>

Iscrizioni insufficienti si ferma il centro diurno di "casa Serena" - A casa Serena il centro diurno non apre da mesi, perché non ci sono iscrizioni a sufficienza.

Continua a leggere>>