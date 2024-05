Addio a Paul Auster |  è morto a 77 anni il grande scrittore americano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024), notonewyorkese, si è spento all’età di 77 anni. La sua carriera letteraria è stata segnata da opere come la Trilogia di New York, il romanzone 4321, e la sua partecipazione a film di culto quali Smoke (con William Hurt e Harvey Keitel) e Blue in the Face.ha scritto il suo ultimo libro, Baumgartner, a 73 anni mentre era ricoverato in ospedale. Durante la stesura di quest’opera, scoprì di essere malato. La diagnosi fu comunicata dallostesso tramite sua moglie, la scrittrice Siri Hustvedt, che parlò di un periodo da trascorrere a “Cancerland”. Alla malattia,rispose coraggiosamente: “Portami dove vuoi”. Le sue opere sono state tradotte in oltre quaranta lingue e hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oltre a essere un ...