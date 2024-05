È lui Re Carlo - chi lo ha visto è rimasto di sasso | prima uscita pubblica dopo le brutte voci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ReIII è tornato in pubblicola diagnosi di cancro svelata al Regno Unito a febbraio e i risultati descritti come “incoraggianti” dai suoi medici di unafase di terapie ancora in corso. Per il suo primo impegno ufficiale, il sovrano ha visitato un ospedale e un centro oncologico di Londra: un gesto di solidarietà verso gli altri malati e ovviamente un importante contributo per la prevenzione o la cura precoce dei tumori. La coppia reale era attesa fuori dalla struttura da sudditi e curiosi. Ovviamente gli occhi erano putati tutti su reIII, che lo scorso febbraio aveva annunciato di avere un cancro. “Non sei solo”, è il messaggio rivolto da uno dei presenti al re, arrivato nella struttura insieme alla moglie Camilla. “Venite qui”. Rechiama il figlio Harry a Londra e ...