La condanna di Fini - la casa di Montecarlo e l’eredità della Prima Repubblica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ladi Gianfrancosua compagna Elisabetta Tulliani e del fratello di lei, Giancarlo, per la vicendafamosadi, anche per via dei tempi non rapidissimigiustizia, ci riporta improvvisamente a un’altra epocapolitica italiana. E ci ricorda non solo di quali miserie, ma anche di quale violenza e di quali colpi bassi sia stata capace, specialmente nella lotta per la leadership all’interno di uno stesso schieramento, e persino di uno stesso partito. A riprova di quanto sia infondato il luogo comune secondo cui il tarlodivisione colpirebbe soltanto la sinistra, mentre la destra al dunque sarebbe sempre capace di unirsi. La triste vicenda smentisce però anche un altro luogo comune, ...