Diverse novità sono in roll out e in arrivo per Google Foto - YouTube TV e Messaggi

Il chatbot AI Google Gemini è ora compatibile con alcune vecchie versioni di Android, mentre Gmail si prepara per un'attesa funzione IA L'articolo Google amplia il supporto di Gemini e prepara un’attesa novità per Gmail proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Nelle ultime ore è arrivata un'altra interessante nuova funzionalità per l'applicazione Google Maps per i dispositivi Wear OS L'articolo Google Maps su Wear OS diventa più smart con una novità proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Una novità Google Pixel Launcher potrebbe presto accontentare i gusti di tutti gli utenti per quel che riguarda i nomi delle app L'articolo Una novità di Google Pixel Launcher per accontentare i gusti di tutti proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

La novità delle ultime ore è che il Siviglia sta spingendo per incontrare Sarri o chi lo ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Continua a leggere>>

...un 'nuovo normale' in cui però a prevalere dal punto di vista tecnologico sono stati Meet di Google ... È una novità assoluta Beh, no. Ma non dimentichiamo il soldato iPad X Non ci siamo dimenticati la ...

Continua a leggere>>