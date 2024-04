Una novità di Google Pixel Launcher per accontentare i gusti di tutti

Nelle ultime ore è arrivata un'altra interessante nuova funzionalità per l'applicazione Google Maps per i dispositivi Wear OS L'articolo Google Maps su Wear OS diventa più smart con una novità proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Il chatbot AI Google Gemini è ora compatibile con alcune vecchie versioni di Android, mentre Gmail si prepara per un'attesa funzione IA L'articolo Google amplia il supporto di Gemini e prepara un’attesa novità per Gmail proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Scopriamo insieme le ultime novità apportate da Google a due delle sue applicazioni, Messaggi e Calendar ricevono alcune utili funzioni L'articolo Google Messaggi e Calendar : piccole novità in roll out per semplificarci la vita proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Un "rinnovato" Google Pixel Tablet potrebbe allargarsi in altri mercati, Italia compresa, ma Big G sembra avere in serbo anche novità Nest. L'articolo Google Pixel Tablet potrebbe arrivare a breve in Italia, ma altre novità bollono in pentola proviene da TuttoAndroid.

Continua a leggere>>