Google amplia il supporto di Gemini e prepara un’attesa novità per Gmail

Succederà nel corso del 2024. I telefoni delle due aziende si appoggeranno ai modelli di Google per l'IA. Non è chiaro se solo in cloud o in locale, grazie al modello Gemini Nano.... Leggi tutto Continua a leggere>>

google ad rev stands at $61,659 mn in Q1; $8,090 mn for YouTube - March 31, 2024, as compared to $54.548 million in the same quarter last year. The ad revenue for YouTube stands at $8,090 million as compared to last year's $6,693 million. The tech giant has recorded ...

Continua a leggere>>

google Cloud, YouTube to clock $100-billion revenue in 2024: Sundar Pichai - google's parent Alphabet reported a revenue of $80.5 billion for the quarter ended March, up 15% year-on-year.

Continua a leggere>>

google parent announces first-ever dividend; beats on sales, profit; shares soar - Alphabet beat expectations for the quarter in sales, profit and advertising - metrics that are all closely watched.

Continua a leggere>>