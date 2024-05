Coppa Italia A2 2024 volley maschile | tabellone - accoppiamenti e risultati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilcompleto e tutti idellaSerie A2di. Terminata la stagione regolare, sono andati in scena gli ottavi di finale al meglio delle tre partite, che hanno visto sfidarsi le squadre classificate tra l’ottavo ed il dodicesimo posto al termine della regular season e le tre eliminate dai Quarti Play Off Promozione. Le quattro vincitrici degli ottavi raggiungono le quattro semifinaliste dei Play Off Promozione ai quarti di finale, da disputare con la formula delle gare di andata e ritorno (ed eventuale Golden Set). Le quattro vincitrici accedono poi alla Final Four, in programma 11 e 12 maggio le quattro squadre vincenti i Quarti parteciperanno ad una Final Four che si svolgerà nei giorni sabato 11 e domenica 12 maggio al ...