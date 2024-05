Cantù-Grottazzolina oggi in tv | orario e diretta streaming andata quarti Coppa Italia A2 2024 volley maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tutto pronto per, gara dideidi finale dellaSerie A2di. Gli uomini di Francesco Denora Caporusso, dopo aver superato in due partite Santa Croce agli ottavi di finale, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per tentare l’impresa. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Massimiliano Ortenzi, che ha conquistato la promozione nella massima serie battendo Siena nella finale Playoff. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 1 maggio al Palafrancescucci di Casnate con Bernate, in provincia di Como. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida Pool ...