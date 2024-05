Bonus 100 euro - ecco i requisiti per chiederlo e da quando

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Coesione con le misure per rafforzare il mercato del lavoro. Ma per il super Bonus assunzioni manca ancora il decreto ministeriale. Stop contributi per due anni per chi assume disoccupati, giovani e donne Gli incentivi per le assunzioni di giovani e ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Gli incentivi per le assunzioni di giovani e donne, il Bonus Zes al Sud, le misure per le grandi imprese in crisi a patto di avere il via libera Ue. Sono alcune delle misure per rafforzare il mercato del lavoro previste dal decreto Coesione approvato ieri in Consiglio dei ... Continua a leggere>>

bonus natalizio per i lavoratori, arriverà direttamente sulla tredicesima - Per questo Natale, è previsto un bonus che potrà arrivare fino a 100 euro. Il bonus in questione, è destinato alle famiglie monoreddito, con un reddito massimo di 28mila euro, e in cui sono presenti u ...

Continua a leggere>>

Il suo agente è in città per ascoltare la proposta azzurra avendo già in mano quella blaugrana: De Laurentiis non vuole cedere - Così il presidente potrebbe offrire la stessa cifra con cui ha legato Osimhen al Napoli la prima volta: 4 milioni più bonus (magari facilmente raggiungibile ... ossia tra i 120 e i 130 milioni di euro ...

Continua a leggere>>

Governo chiacchiere e distintivo. Schlein e Landini in coro contro la mancetta del primo maggio - La segretaria del Pd alla Stampa: "Uno spot elettorale", e rilancia la battaglia sul salario minimo. Le fa eco il leader della Cgil: "Solo ...

Continua a leggere>>