Il governo lo ha voluto chiamare "pacchetto primo maggio 2024": ci sono, tanto per dare subito la notizia, un Bonus da 100 euro per lavoratori a basso reddito, Incentivi per assume re giovani e donne soprattutto al Sud, stretta sulla politica di coesione, 1,2 miliardi per rilanciare Bagnoli.

Il bonus tredicesime che slitta a gennaio e verrà tassato . L'esonero fino a 500 euro per ogni assunto. E la stretta sui lavori in casa . Il Decreto primo maggio del governo Meloni, approvato insieme a quello sui fondi euro pei di coesione, è il 13esimo Decreto legislativo della riforma fiscale.

Decreto Primo maggio, stretta sul lavoro nero anche per i lavori in casa: sanzioni per chi non verifica se l'impresa è in regola - Cosa accade se non lo fa Va incontro ad una sanzione fino a 5 mila euro. Nel consiglio dei ministri di ieri, poi, hanno trovato quasi tutte conferma, le norme sul lavoro già discusse nei giorni

bonus da 100 euro ai lavoratori a basso reddito e sgravi per assumere: cosa c'è nel pacchetto 1 maggio - Il governo ha varato ieri il pacchetto 1 maggio, che contiene il bonus da 100 euro una tantum, destinato a circa 1 milione di famiglie

bonus 100 euro dipendenti e incentivi per assunzioni, le novità sul fisco - Gli incentivi per le assunzioni di giovani e donne, il bonus Zes al Sud, le misure per le grandi imprese in crisi a patto di avere il via libera Ue. Sono alcune delle misure per rafforzare il mercato

