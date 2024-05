(Di mercoledì 1 maggio 2024) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Coesione con le misure per rafforzare il mercato del lavoro. Ma per il supermanca ancora il decreto ministeriale. Stop contributi per due anni per chi assume disoccupati, giovani e donne Gliper ledi giovani e donne, ilZes al Sud, le

Con 185 voti a favore, 115 contrari e 4 astenuti, la Camera ha concesso la fiducia al Governo sul Decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento va convertito in legge entro il prossimo 1° maggio. Ora dovrà ora ... Continua a leggere>>

Il decreto PNRR 4 passa definitivamente al Senato ed è legge con 95 sì e 68 no e un astenuto. Si tratta del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo. Il decreto legge aveva avuto il via libera alla Camera il 18 aprile. Alcune norme contenute nel provvedimento riguardano la ... Continua a leggere>>

decreto Primo maggio, stretta sul lavoro nero anche per i lavori in casa: sanzioni per chi non verifica se l’impresa è in regola - Altrimenti scatteranno le sanzioni. È la conseguenza di una norma inserita nel decreto legge sulla coesione approvato ieri dal consiglio dei ministri e che obbliga i «committenti», chi cioè dà ...

Bonus da 100 euro ai lavoratori a basso reddito e sgravi per assumere: cosa c’è nel pacchetto 1 maggio - Il governo ha varato ieri il pacchetto 1 maggio, che contiene il bonus da 100 euro una tantum, destinato a circa 1 milione di famiglie ...

Bonus 100 euro dipendenti e incentivi per assunzioni, le novità sul fisco - Gli incentivi per le assunzioni di giovani e donne, il bonus Zes al Sud, le misure per le grandi imprese in crisi a patto di avere il via libera Ue. Sono alcune delle misure per rafforzare il mercato ...

