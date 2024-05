Beauty News maggio 2024 - incontri ed eventi da segnare in agenda

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nella speranza che il clima di primavera si riveli, finalmente, più indulgente, ledisi aprono verso nuovi progetti e, che permetteranno agli appassionatidi conoscere meglio i propri brand del cuore, provando trattamenti e incontrando professionisti del settore. Come sempre, poi, il mondo della bellezza si impegna per provare a rendere il mondo migliore, coinvolgendo i consumatori in progetti di beneficienza e inclusione, nella vita reale quanto sul web. Un modo per incontrarsi, ancora una volta, e avvicinarsi agli altri, anche strizzando l’occhio alla sostenibilità. Al centro, ancora una volta, tecnologia e creatività, fondamentali per ...

Buon compleanno David Beckham! 49 anni da papà e marito sempre più innamorato - Dopo i grandi festeggiamenti per il 50esimo della moglie, Victoria, il 2 maggio è il momento di celebrare il (quasi) mezzo secolo di David ...

La collezione di foto di Elton John in scena a Londra è uno dei must della stagione - La mostra "Fragile beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection" al V&A raccoglie oltre 300 scatti firmati da 140 maestri dell'immagine: da David Mapplerthorpe a Richard Av ...

Ludovica Coscione: "Ho imparato a prendermi cura di me fin da ragazzina" - L'interprete di Teresa in "Mare Fuori" è il nuovo volto di Lancôme: "Mi piace che instilli l'autostima. La vecchiaia non ...

