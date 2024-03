Beauty News marzo 2024 | gli appuntamenti | da Lady Gaga al Longevity Summit

(Di venerdì 1 marzo 2024) Come ogni anno, la primavera si risveglia e, con essa, anche il mondo della bellezza. E, così, ledisi confermano un momento ricco di novità.imperdibili, che raccontano i nuovi orizzonti della cosmesi. Fil rouge del mese è la crescita personale. Dal Cosmoprof a Esxence, la bellezza si slancia verso il futuro, provando a immaginare nuovi scenari legati alle longevità, alla sostenibilità e alla verità, allontanandosi dai falsi miti dei social. Per non perdervi nemmeno un evento, eccovi un promemoria in continuo aggiornamento dei migliorie benessere di...

e'clat Superior Announces the Launch of Clinically Proven Glutathione Face Cream: The Ultimate Brightening Complex: New Delhi [India], March 1: In a significant breakthrough in skincare technology, e'clat Superior is proud to introduce its latest innovations - the Glutathione Face Cream, marking a monumental stride ...netindia123

International Women's Day 2024: Tips for balancing personal and professional life as female entrepreneur: Continuous learning and networking with fellow women entrepreneurs also provide a valuable support system, contributing to a balanced and fulfilling life. Celebrating achievements, planning quality ...indiatvnews

Former Miss India Tripura 2017, Rinky Chakma, dies of cancer at 28: As a Miss India finalist, Rinky won two sub-titles, Miss Congeniality and Beauty With a Purpose. Get Breaking News Alerts From Gulf News We’ll send you latest News updates through the day. You can ...gulfnews