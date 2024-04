ATP Madrid 2024 | Sinner sfiderà Auger-Aliassime Alcaraz vince soffrendo - sorpresa Cerundolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si completa il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di. Ci sarà Janniktra i migliori otto, dopo che l’altoatesino è riuscito a battere in rimonta il russo Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 6-3 6-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. Una prova di forza e di carattere quella del numero due del mondo, che ha iniziato male, forse anche un po’ condizionato dal problema all’anca, ma che poi ha alzato notevolmente il suo livello nel secondo e terzo set. Non sarà Casper Ruud ad affrontarenei quarti, ma un ritrovato Felix. Il canadese centra una pesantissima e sorprendente vittoria contro il norvegese, che era reduce dalla vittoria del torneo di Barcellona e dalla finale di Montecarlo.si è imposto in due set ...