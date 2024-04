Sinner piega Khachanov e vola nei quarti a Madrid

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Janniksi qualifica per idi finale al “MutuaOpen”, il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1, in campo nonostante un problema all’anca, hato in rimonta negli ottavi di finale il russo Karen, 16esima forza del seeding, in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-3, maturato in due ore e 11 minuti di gioco. “Oggi è stata molto dura, il mio avversario ha giocato davvero bene – il commento a caldo di– Ho servito bene nei momenti importanti e posso essere contento di questa prestazione. Il problema all’anca? Ho disputato tanti match ...