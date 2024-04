Soldi - sold - sol -i, cassafor -e , poi lo sparo | parla l' ex finanziere che ha fatto fuoco sui ladri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Ha sorpreso iin casa sua e haferendone uno. La storia di Domenico Scarcella, ex, che ha aperto ilper difendersi dai banditi ha scosso Bergamo. E ora quest'uomo di 85 anni racconta tutto in un'intervista al Corriere spiegando come sono andate davvero le cose: "lle 20.45 sono andato a letto per vedere la partita, ma ero troppo stanco e mi sono addormentato. Dormivo profondamente, quando mi hanno svegliato due uomini mascherati con il passamontagna e vestiti di nero. Era buio, uno teneva in mano qualcosa. Non so cosa, ma di sicuro un'arma. Poteva essere un piede di porco. E avevano già messo la stanza in disordine, aprendo i cassetti dove tengo gli assegni. All'inizio ho pensato a uno scherzo. E ancora: "Sono entrati sfondando la portafinestra sul retro. Continuavano ...