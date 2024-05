Addio a Paul Auster - è morto il grande scrittore americano

Paul Auster , noto scrittore newyorkese, si è spento all’età di 77 anni. La sua carriera letteraria è stata segnata da opere come la Trilogia di New York, il romanzone 4321, e la sua partecipazione a film di culto quali Smoke (con William Hurt e Harvey Keitel) e Blue in the Face. Auster ha scritto ... Continua a leggere>>

Paul Auster è morto . Lo scrittore della Trilogia di New York è deceduto all’età di 77 anni per un cancro ai polmoni. L’amico di famiglia Jacki Lyden ha fatto sapere all’agenzia France Presse che è morto a Brooklin, circondato dai suoi cari. La moglie Siri Hustvedt aveva fatto sapere che aveva un ... Continua a leggere>>

E’ morto Paul Auster . Secondo quanto scrive il New York Times, lo scrittore americano, 77 anni, ammalato da tempo di un cancro al polmone, è morto nella sua casa di Brooklyn. Autore, tra gli altri, de “La trilogia di New York” , “Sunset Park”, “Invisibile”, aveva pubblicato il suo ultimo romanzo ... Continua a leggere>>

TMW - Scaduto il termine per il rinnovo di Meluso, a giugno sarà addio - Entro il 30 aprile Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto esercitare l’opzione di rinnovo del contratto del direttore sportivo. Il patron, come era immaginabile, non l’ha esercitata e così l’ultimo pass ...

Continua a leggere>>

addio allo scrittore statunitense Paul Auster - Paul Auster, il prolifico scrittore americano autore della "Trilogia di New York”, è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. Aveva 77 anni. Auster è morto ...

Continua a leggere>>

Usa, addio a Paul Auster: iconico scrittore della “Trilogia di New York” - Il mondo della letteratura è in lutto per la morte di Paul Auster. Lo scrittore americano, famoso in tutto il mondo in particolare per la "Trilogia di New ...

Continua a leggere>>