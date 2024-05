È morto Paul Auster, la voce di New York: lo scrittore aveva 77 anni - È morto Paul Auster, lo scrittore americano che è stato la voce di New York. aveva 77 anni e aveva un cancro, come aveva annunciato la moglie Siri Hustvedt su Instagram.

Continua a leggere>>

La ruota del tempo: lo scrittore Brandon Sanderson aveva chiesto di cambiare la storia di Perrin - Lo scrittore Brandon Sanderson ha parlato del suo tentativo di far cambiare la storia di Perrin nella serie La ruota del tempo ...

Continua a leggere>>

La Rai e i timori di fuori programma al Concertone: «Niente monologhi» - A viale Mazzini, intanto, assicurano che la diretta sarà tale, senza slittamenti temporali anche minimi, che sarebbero serviti a ritoccare eventuali interventi sopra le righe. Simona Sala, direttrice ...

Continua a leggere>>