Addio a Paul Auster - aveva 77 anni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 8.00 E' morto lo scrittore statunitense77. Il decesso per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni.è deceduto nella sua casa di Brooklyn, a New York. E' stato uno scrittore, saggista,poeta, sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico. Era nato il 3 febbraio del 1947. Tra i suoi libri "La Trilogia di New York", composta di tre romanzi:Città di vetro,Fantasmi,La stanza chiusa, pubblicati tra l'85 e l' 87. Considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura postmoderna

