WWE | Terza apparizione in un mese per Stephanie McMahon - è lei ad aprire la seconda notte del Draft

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo le apparizioni della WWE Hall of Fame e di Wrestlemania XL,ha aperto ladel2024 presentando i primi pick di serata, rivelatisi Damage CTRL ed Imperium (GUNTHER & Kaiser) per Raw mentre Jade Cargill e Kevin Owens sono rimasti saldamente in quel di Smackdown. Per la figlia dell’ex Chairman Vince si tratta quindi della conferma di un nuovo avvicinamento alla WWE, dopo i problemi avuti negli ultimi due anni (con tanto di dimissioni ad inizio 2023 a causa del padre). Dopo l’allontanamento del genitore, che non ha più legami con la federazione controllata da TKO da circa un anno e che ha venduto tutte le sue quote in settimana, la Billion Dollar Princess risulta ancora senza un ruolo nella nuova WWE anche se non è da escludere un suo ritorno, ...