WWE | Il ritorno di Stephanie McMahon è un messaggio diretto al padre Vince?

(Di domenica 14 aprile 2024) WrestleMania 40 ha visto, tra match e segmenti memorabili, anche ildi, che ha tenuto un toccante promo in cui ha ricordato le sue esperienze passate con il Grandest Stage of Them All, riconoscendo al contempo l’impatto che suo marito Paul ‘Triple H’ Levesque ha avuto sulla WWE. Parole forti, se pensiamo cheè la figlia di. ‘Coincidenze? Io non credo’ Nel podcast Behind The Turnbuckle, Jonathan Coachman ha commentato ildied il discorso di Paul Heyman alla Hall of Fame. Ha sottolineato quanto significasse il fatto chefosse seduta accanto a Triple H mentre Paul Heyman si è riferito a se stesso come a un “Paul Levesque Guy”, riconducendo il tutto ...