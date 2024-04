WTA Madrid 2024 | Keys sorprende Gauff - avanti Swiatek e Sabalenka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) Si conclude la giornata a livello WTA per quanto riguarda. Il 1000 sull’altura spagnola rossa è foriero di risultati interessanti negli ottavi femminili, con teste di serie importanti che saltano e storie che s’incrociano in maniera perlomeno particolare. Nella parte bassa, fa scalpore vedere un derby kazako nei quarti. E lo fa soprattutto perché, paradossalmente, entrambe le giocatrici non sono kazake di nascita. Tanto Yulia Putintseva quanto Elena Rybakina sono infatti nate a Mosca. Ma se, per la veterana, il successo arriva in rimonta sulla russa Daria Kasatkina, per l’ex campionessa di Wimbledon è tutto più facile con la promettente ceca Sara Bejlek, che sarà un personaggio nel futuro, ma non ora. Sempre in basso si registra l’uscita di Jasmine Paolini, sconfitta dalla promessa russa Mirra Andreeva, capace così di festeggiare il proprio compleanno con una ...