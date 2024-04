Pronostico e quote Jan-Lennard Struff – Carlos Alcaraz - ATP Madrid 30-04-2024

Carlos Alcaraz è rientrato bene dopo il problema al pronatore rotondo del braccio destro, ossia a quel muscolo dell’avambraccio responsabile della rotazione che porta il palmo della mano verso il basso. Una lesione del genere può essere fastidiosa anche per aprire un barattolo, figurarsi per un ... Continua a leggere>>

Carlos Alcaraz ha fatto il suo esordio nel Masters 1000 di Madrid, battendo agevolmente il kazako Alexander Shevchenko in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Una buonissima prestazione per il numero tre del mondo che tornava in campo dopo aver saltato per infortunio

