Wta 1000 Madrid 2024 | Rybakina supera la sorpresa Bejlek - Swiatek schiacciasassi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Giornata molto intensa in compagnia degli ottavi di finale del torneo Wta, in attesa della sfida tra Collins e Sabalenka che intratterrà il pubblico spagnolo oltre mezzanotte. Dominio totale della testa di serie numero uno Igache travolge la padrona di casa Sorribes Tormo con un 6-1 6-0 pesantissimo. Segue la solita linea anche Elenache lancia un segnale alla polacca e batte in due set (6-1 6-3) la ceca Sara, la quale però si fa valere e dimostra tutto il suo talento in un match importante. Nei match della serata, la russa Daria Kasatkina, testa di serie numero 10, cade in tre set contro la kazaka Putintseva, con il punteggio di 3-6 6-2 6-2. Sconfitta inaspettata anche per la testa di serie numero 3, Coco Gauff, che perde anch’essa in tre set ...