“Vorrei trascorrere il Natale sulla Luna” | i sogni dei bambini dal 1700 ad oggi nei loro quaderni di scuola

(Di martedì 30 aprile 2024) A Milano sono in mostra ididei. Pagine ingiallite divise per tematiche, tra testiprimavera, alcunipropaganda, altri ancora che descrivono la città del passato e quelli che raccontano ideidella corsa allo spazio, che speravano diLuna.

Arriva a Firenze la statua simbolo dei sogni , ispirata dai bambini per i bambini di tutto il mondo: in bronzo e patina oro a 24 carati, l’installazione raffigurante Dynowish - protagonista di tre libri di Paola Myriam Visconti (ed. Giunti) - è realizzata dall’artista Antonio Signorini, che si è ... Continua a leggere>>

I Sogni dei bambini sono preziosi e danno vita a fantasie sconfinate. Non sono da meno I Sogni di Matilde , linea di arredamento per junior e kids pensata per ogni singolo piccolo sognatore e quindi interamente personalizzata, cioè su misura. Design sartoriale proposto dall’azienda toscana Dolfi ... Continua a leggere>>

Mugello da Fiaba compie 10 anni. Conto alla rovescia per l’inizio del festival per bambini e ragazzi - Sta per tornare Mugello da Fiaba, il magico festival di letteratura, teatro, musica e arti varie per bambini e ragazzi nel... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...

Continua a leggere>>

EICMA Riding Fest: con FMI sono nati nuovi motociclisti! [GALLERY] - Sono stati 1.000 i giovanissimi che, grazie alla FMI, hanno testato e mosso i primi passi nel mondo delle due ruote. Grande successo per l'area Hashtag 125 e per l'area EICMA For Kids ...

Continua a leggere>>

Un kit per montare gli edifici e rendere più facile il riciclo dei materiali a fine vita: così nascono le scuole circolari - A Venaria Reale lo studio C+S Architects di Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini ha progettato la scuola dell’infanzia Don Sapino (vicino alla Reggia) e il centro infanzia Andersen all’interno de ...

Continua a leggere>>