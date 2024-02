Dynowish | la statua dei sogni realizzata per e con i bambini

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arriva a Firenze lasimbolo dei, ispirata daiper idi tutto il mondo: in bronzo e patina oro a 24 carati, l’installazione raffigurante- protagonista di tre libri di Paola Myriam Visconti (ed. Giunti) - èdall’artista Antonio Signorini, che si è ispirato ai desideri dei suoi figli con i quali ha lavorato a quattro mani, ed è visitabile in piazza Strozzi. Ieri la presentazione durante la quale Visconti ha incontrato, al Giunti Odeon, circa 500delle scuole fiorentine. E’ stato anche introdotto il progetto creativoAward, ideato dallaFoundation: saranno coinvolti numerosiin un progetto di arte e creatività che vede come perno proprio ...

