La più bella giornata mondiale Quei sogni dipinti dai bambini e l’ispirazione del Papa | un evento pensato tutto per loro

(Di domenica 14 aprile 2024) di padre Enzo Fortunato* L’idea: un giorno un bambino incuriosito chiede al padre cosa stia leggendo. Il papà gli risponde che è un libro troppo difficile e importante per lui. Ma il figlio insiste: "Papà, ma se è cosi importante e lo leggerò quando sarò grande, allora sarà troppo tardi". Colpito dalla risposta il padre riflette e pensa che il figlio abbia ragione. Gli rivela il titolo, leggendolo per intero: "Lettera enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco. Sulla cura della casa comune". Iniziano le domande: "cos’è un’enciclica?", "cos’è la casa comune?". Fino a quando il padre capisce che non è semplice trovare un linguaggio per spiegarlo. Per una serie di circostanze, queste domande arrivano alche, ricevendomi insieme a quel papà, che oggi è un mio fratello maggiore, il comandante pilota Aldo Cagnoli, ci invita a metterci al lavoro sulla scrittura ...