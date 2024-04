(Di martedì 30 aprile 2024)elezionicon FdI.leforzate da sottosegretario alla Cultura, a seguito delle contestazioni dell'Antitrust per incompatibilità,...

Vittorio Sgarbi ha scelto di festeggiare il 25 aprile in un modo alternativo. Insieme al suo staff e ad alcuni conoscenti, l'assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo ha deciso di passare un pomeriggio rilassante in un nuovo stabilimento termale. Il critico d'arte ha deciso di pubblicare... Continua a leggere>>

“ Vittorio Sgarbi? E’ un’opera d’arte, al di là del giudizio. Io non ero la sua amante , ma la sua biografa”. Così Barbara Alberti , ospite de La Confessione di Peter Gomez su Nove, qualche anno fa, ha spiegato il suo giudizio su Vittorio Sgarbi, con il quale la scrittrice ha viaggiato per quattro ... Continua a leggere>>

Giorgia Meloni vuole candidare Vittorio Sgarbi alle elezioni europee nella lista di Fratelli d'Italia . La notizia, che il Foglio è in grado di anticipare, viene confermata di vertici del partito e dal critico d'arte: "Ringrazio Giorgia per avermi scelto", dice Sgarbi a questo giornale. La mossa, a ... Continua a leggere>>

vittorio sgarbi candidato alle europee con FdI: «Servono i voti e io ce li ho, ne ho parlato con Meloni subito dopo le dimissioni» - vittorio sgarbi candidato alle elezioni europee con FdI. Dopo le dimissioni forzate da sottosegretario alla Cultura, a seguito delle contestazioni dell'Antitrust per incompatibilità, l'ex ...

Continua a leggere>>

Europee, Fratelli d’Italia candida sgarbi - Elezioni Europee, vittorio sgarbi si candida con Fratelli d'Italia: “ho firmato, lusingato se mi candidano al Sud” ...

Continua a leggere>>

Giorgia Meloni vuole candidare vittorio sgarbi alle europee con Fratelli d'Italia - La leader pronta a risarcirlo dopo le dimissioni da sottosegretario dello scorso febbraio: "Ringrazio Giorgia per aver creduto in me" ...

Continua a leggere>>