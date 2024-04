Barbara Alberti amante di Vittorio Sgarbi? Ora vi dico io la verità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024) “? E’ un’opera d’arte, al di là del giudizio. Io non ero la sua, ma la sua biografa”. Così, ospite de La Confessione di Peter Gomez su Nove, qualche anno fa, ha spiegato il suo giudizio su, con il quale la scrittrice ha viaggiato per quattro anni per portare a termine ‘Il promesso sposo’ nel 1994, un ritratto dedicato proprio ae presentato sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”.dio semplice compagna di avventure? “Io a volte l’ho criticato, perché non capivo, perché criticavo certe posizioni politiche – ha spiegato l’autrice di ‘Vangelo secondo Maria’ – ...