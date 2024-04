Vittorio Sgarbi nudo alle terme di Viterbo | VIDEO

Un 25 aprile così infuocato non si vedeva da tempo. Il giorno della Liberazione è sempre costellato di polemiche, ma quest'anno la situazione è davvero esplosiva: la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese e la situazione politica del Paese hanno contribuito ad alzare sempre più la ... Continua a leggere>>

Arezzo, 23 aprile 2024 – Sarà Vittorio Sgarbi a condurre il primo evento del progetto "Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana" , nato dall'intesa tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro e di cui il critico d'arte è sostenitore. Vittorio Sgarbi terrà la sua

Il 6 marzo 2024 viene inaugurata a Rovereto, in collaborazione con il Mart, presieduto da Vittorio Sgarbi, la mostra "Baldessari Futurista". Cinque giorni dopo Giancarlo Cappelletti, 82 anni, collaboratore del critico Philippe Daverio, lascia un catalogo in cui segnala che alcune delle opere in

