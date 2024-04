Violentano una donna e filmano gli abusi con il cellulare | arrestati un uomo e una donna di 41 e 39 anni

Gianluigi Donnarumma aveva subito un furto e un’Aggressione in casa a luglio dello scorso anno; il portiere del Psg e la sua compagna erano poi finiti in ospedale. Oggi, secondo quanto riportato da Le Parisien, quattro uomini sono stati interrogati dal giudice istruttore in vista di una possibile ...

Continua a leggere>>