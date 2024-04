La donna ricchissima sequestrata in casa per 10 anni | Ho perso 30 chili - mi ha rubato tutto

Un uomo di 41 anni e una donna di 39 sono stati arrestati per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale di gruppo. La coppia è accusata di aver maltrattato e abusato di una donna giunta in Italia da pochi mesi in cerca di lavoro. Lo stupro è stato filmato con il cellulare dalla 39enne che, madre ...

Continua a leggere>>

Una donna di Los Angeles ha citato in giudizio Sharon Stone per danni morali e materiali a seguito di un incidente stradale, provocato dalla stessa attrice e causato, a quanto si apprende, dall’alta velocità e da varie imperizie alla guida. La donna, di cui non si conoscono le generalità, ha ...

Continua a leggere>>