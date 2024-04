Vino nel biberon - bimbo di quattro anni finisce in coma etilico

(Di martedì 30 aprile 2024) Undimesi è inper aver bevuto ilmesso per errore nel. Il piccolo, originario di Brindisi, è ricoverato nell’Ospedale Pediatrico GiovXXIII di Bari. Sembra che la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere. È stata la madre ad accorgersene e a portare il bambino al pronto soccorso del Perrino di Brindisi dove ha ricevuto le prime cure per poi essere intubato e trasferito a Bari. Del caso è informata anche la Procura brindisina, che nelle prossime ore acquisirà la documentazione medica dell’accaduto. A portare il piccolo presso il nosocomio è stata per l’appunto la madre. Lì il bambino ha subito ricevuto le prime cure urgenti per poi essere sottoposto a una lavanda gastrica. È quando riporta ...

Bari, 30 aprile 2024 – Un bambino di quattro mesi è finito in rianimazione all’ospedale di Bari dopo essere finito in coma etilico che sarebbe stato provocato dall’assunzione di Vino . Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un grave errore nella preparazione del biberon , dato che la ... Continua a leggere>>

Un bimbo di 4 mesi è ricoverato in rianimazione in coma etilico a Bari per aver assunto del Vino che la madre per errore avrebbe usato per diluire il latte in polvere.Continua a leggere Continua a leggere>>

Bari, vino nel biberon per errore: bimbo di 4 mesi in coma etilico - E' stata dimessa dal Policlinico di Bari la bimba di 6 anni travolta da una moto nella giornata di ...

Continua a leggere>>

vino nel biberon per errore, bimbo di quattro mesi in rianimazione per coma etilico a Bari - Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato ...

Continua a leggere>>

Mosca, ha i capelli giallo-blu come la bandiera ucraina: finisce sotto processo e a rischio arruolamento - MOSCA – Il moscovita Stanislav Netesov era andato in una stazione di polizia per sporgere una denuncia per percosse e furto, ma ne è uscito con un’accusa di “discredito dell’esercito” e un mandato di ...

Continua a leggere>>