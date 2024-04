Vino in biberon -neonato in rianimazione

(Di martedì 30 aprile 2024) 16.45 Un bambino di quattro mesi d'età è stato ricoverato nel reparto didell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo essere caduto in coma etilico. Ha bevuto dalassieme al latte in polvere preparato per errore dalla sua mamma. E' stata la madre stessa del bambino ad accompagnarlo al pronto soccorso del Perrino a Brindisi dopo essersi accorta dell'errore. Il bambino ha ricevuto cure urgenti, compresa una lavanda gastrica, prima di essere intubato e trasferito a Bari.

