Vino nel biberon per errore | bimbo di 4 mesi ricoverato in coma etilico a Bari - è intubato

Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato provocato dall’assunzione di Vino . A quanto si apprende ci sarebbe stato un errore nella preparazione di un biberon , e la sostanza ... Continua a leggere>>

La mamma mette vino nel biberon: bimbo di 4 mesi in coma etilico - La madre del bimbo, dopo essersi accorta dell’errore, ha portato il piccolo al pronto soccorso del Perrino di Brindisi dove il piccolo è stato sottoposto ad alcune cure urgenti, compresa una lavanda ...

Latte in polvere diluito nel vino al posto dell'acqua: neonato di 4 mesi ricoverato nel 'Giovanni XXIII' di Bari - L'episodio, secondo quanto riporta BrindisiReport, sarebbe scaturito da un tragico errore: la madre avrebbe diluito il latte in polvere nel vino e non nell'acqua. Il bimbo sarebbe stato portato dalla ...

vino nel biberon per errore, bimbo 4 mesi in rianimazione - BARI, 30 APR - Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato provocato dall'as ...

