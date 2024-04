VIDEO – Genoa-Cagliari 3-0 - Serie A | gol e highlights della partita

Pochi giorni fa un ex Serie A aveva lanciato una Frecciata all’Inter e ai suoi tifosi, il giocatore risponde così. In casa Inter continuano i festeggiamenti per lo Scudetto . Ieri, in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 sul Torino, Inzaghi e i suoi uomini sono saliti su un bus scoperto che ha ... Continua a leggere>>

Il video con gli Highlights e i gol di Genoa-Cagliari 3-0, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Dominio puro del Grifone, già salvo, contro una squadra che invece cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: in gol Thorsby e Frendrup nel primo tempo, tris ... Continua a leggere>>

Servizi Streaming in Italia: Le Nuove Regole Portano a un Aumento della Pirateria - Scopri come l'aumento dei prezzi e l'aumento della pubblicità stanno facendo rinascere la pirateria nel mondo dello streaming in Italia.

Continua a leggere>>

video - Gudmundsson continua a trascinare il Genoa: battuto 3-0 il Cagliari, gli highlights - Il risultato del match che ha chiuso oggi il trentaquattresimo turno di serie A a Marassi: in rete anche l'attaccante che piace ai nerazzurri Cade il Cagliari di… Leggi ...

Continua a leggere>>

“Un uomo vero”, la miniserie creata da David E. Kelley dal romanzo di Tom Wolfe - Una nuova miniserie dal pedigree impressionante sta per fare il suo ingresso in scena. Stiamo parlando di “Un uomo vero”, show in sei episodi (e in odore di “Succession”) ispirato al romanzo omonimo d ...

Continua a leggere>>