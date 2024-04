Genoa-Cagliari 3-0 - highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

(Di lunedì 29 aprile 2024): ilcon glie le azioni salienti del match serale di lunedì 29 aprile 2024 diA, con gli episodi dae le. La partita del lunedì che chiude il mese di aprile diA oppone ilal, al Marassi. Gli uomini di Ranieri sono in gran forma: arrivano da due pareggi di prestigio con l’Inter e con la Juventus. Anche inha dimostrato nella seconda parte del campionato di essere una squadra atleticamente e tecnicamente temibile. La sfida si preannuncia dunque combattuta. Morten Thorsby (LaPresse)Ranieri sceglie di schierare Shomurodov come unica punta e alle sue spalle schiera Oristanio e Gaetano. La difesa a tre dei sardi è invece ...

Il video con gli Highlights e i gol di Genoa-Cagliari 3-0, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Dominio puro del Grifone, già salvo, contro una squadra che invece cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: in gol Thorsby e Frendrup nel primo tempo, tris ... Continua a leggere>>

Genoa – Cagliari 3-0 highlights e gol: il Grifone stende il Casteddu! – VIDEO - Genoa - Cagliari 3-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentaquattresima giornata di serie A 2023/24.

Continua a leggere>>

Genoa-Cagliari in diretta, risultato LIVE della partita di serie A - La cronaca in diretta di Genoa-Cagliari in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...

Continua a leggere>>

serie A, gol e highlights della 34^ giornata - L'Inter festeggia lo scudetto battendo il Toro con una doppietta di Calhanoglu (13 gol, dai tempi di Mattheus un centrocampista nerazzurro non segnava così tanto). Senza gol lo spareggio per il ...

Continua a leggere>>