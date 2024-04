Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)DEL 30 APRILE 2026 ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA E TRA FLAMINIA E SALARIA IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO PERMANGONO LE CODE SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA SOSPESA LA CIRCONE SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO, TRA SANTA MARIA CAPUA VETERE E CASERTA, LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI UN PASSAGGIO A LIVELLO I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E ...