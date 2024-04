Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)DEL 30 APRILE 2026 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN E RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA POI CODE SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA STESSA A CAUSA DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CHE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE QUI PER TRAFFICO, DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO PRIME CODE SULLA-FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA SIAMO ALL’ALTEZZA DE ...